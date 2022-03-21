WSJ: Россия меняет тактику на Украине

Россия меняет тактику в спецоперации на Украине, считают высокопоставленные чиновники США, пишет Wall Street Journal.

Издание исходит из того, что планы России по быстрой победе уже потерпели крах. И сейчас Украину будут заставлять принять требования России. Если они будут отвергнуты, то Россия оставит под своим контролем все освобожденные территории. Но президент РФ Владимир Путин может расширить военные цели, если российская армия добьется большего успеха.

Отмечается, что эта интерпретация является не результатом официальной оценки разведывательного сообщества США, а мнением некоторых официальных лиц, имеющих доступ к секретной информации. Они считают, что Путин пытается заставить Киев согласиться с потерей территорий исторической Новороссии. И будет пытаться "по-сталински" сокрушить войска киевского режима.

Интересно, что если украинская пропаганда сообщает о 15 тыс. погибших в спецоперации россиянах, то в США потери оценивают в 7 тыс. Согласно данным Минобороны, в первую неделю спецоперации погибли 498 человек. Но, как отмечают эксперты, позже потери уменьшились.