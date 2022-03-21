21 Марта 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
дорога, зимник (2014) | Фото: РН-Уватнефтегаз

На Ямале из-за метели прекратили работу все зимники

На Ямале в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыли зимники Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Информация об этом опубликована в группе регионального дептранса, передает корреспондент Накануне.RU.

Также с 18 марта прекратила работу сезонная автодорога от Красноселькупа до Коротчаево. Таким образом, все сезонные дорогие региона оказались закрыты.

По данным синоптиков, сегодня на Ямале ожидается снег, метель, штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Теги: метель, снег, штормовой ветер



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