21 Марта 2022
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Экономика В России
молоко, Ямал (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Соки и молоко в России могут начать разливать в бидоны – из-за дефицита тары

Производители соков, молока и других жидких продуктов и напитков испытывают проблемы из-за дефицита упаковки. Начались срывы поставок в магазины, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в ритейле и на производстве.

Проблема – дефицит тетрапака. Такая упаковка состоит из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги, Есть и сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.

Один из источников издания говорит, что рассматриваются самые разные альтернативные варианты тары – вплоть до бидонов.

Теги: бидоны, тара, молоко, молочная продукция, дефицит



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