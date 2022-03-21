Соки и молоко в России могут начать разливать в бидоны – из-за дефицита тары

Производители соков, молока и других жидких продуктов и напитков испытывают проблемы из-за дефицита упаковки. Начались срывы поставок в магазины, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в ритейле и на производстве.

Проблема – дефицит тетрапака. Такая упаковка состоит из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги, Есть и сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.

Один из источников издания говорит, что рассматриваются самые разные альтернативные варианты тары – вплоть до бидонов.