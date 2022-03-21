21 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Пункт вакцинации против коронавируса в ТЦ Алатырь в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

"Коронавирус отступает": свердловский оперштаб о закрытии пунктов вакцинации в ТЦ

Свердловский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 объяснил, почему в Екатеринбурге было решено закрыть все пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах.
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Напомним, с 14 марта вакцинация против ковида в уральской столице проводилась всего в двух ТЦ – "Гринвич" и "Мега". В других торговых центрах такие пункты свернули, а сегодня закрыли и оставшиеся два.

Как сообщили Накануне.RU в областном оперштабе, ресурсы для вакцинопрофилактики COVID-19 перераспределены и теперь прививку от коронавируса можно сделать только в поликлиниках.

"При принятии решения учитывалась потребность поликлиник в медиках, которые все эти месяцы работали в пунктах вакцинации, а также динамики обращения жителей Екатеринбурга в мобильные пункты. Мы видим результаты своего труда: коронавирус постепенно отступает. Но рано праздновать победу, необходимо регулярно проводить ревакцинацию, чтобы не снижать сопротивляемость организма вирусу", - отметил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Как напомнили в оперштабе, со второго квартала 2021 года на Среднем Урале были открыты более 40 пунктов вакцинации в торговых центрах, объектах культуры и досуга. Прививку в них сделали около 300 тыс. свердловчан.

По данным Минздрава Свердловской области на 17 марта, полный курс вакцинации против ковида в регионе прошли 2 млн 61 тыс. 487 человек.

Теги: вакцинация, пункты, закрытие, оперштаб



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