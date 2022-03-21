На Украине заметно упала поддержка вступления в НАТО

На Украине заметно упала популярность курса на вступление в НАТО. Результаты опубликованы социологической группой "Рейтинг".

Только 44% высказались за вступление в НАТО. До начала спецоперации опросы давали почти 60%. Еще 42% считают, что Украина должна продолжать сотрудничать с НАТО, но не становиться членом Альянса.

Поддержка создания военно-политического союза с Польшей и Великобританией, который недавно анонсировал Лондон, выросла до 85%. Историк Андрей Фурсов отмечает, что США уже поломали эти планы британцев.

О результатах пропаганды свидетельствуют такие цифры. Для 98% опрошенных Россия стала враждебной страной. При этом 74% выступают за прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращении военной спецоперации. Но более 90% уверены в военной победе над Россией. Также 77% верят, что дела на Украине движутся в правильном направлении.

Наиболее дружественными странами, согласно опросу, для жителей республики являются Польша, Литва, Великобритания и США.

Опрос был проведен 18 марта методом телефонного интервью с погрешностью не более 3%.

На днях глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сказал, что относительно нейтрального статуса Украины стороны в наибольшей степени достигли взаимопонимания. Спикер рады Руслан Стефанчук намекнул, что конституцию в этой части можно и изменить.