21 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
войска НАТО, символ СС (2016) | Фото:puls-planeta.ru

На Украине заметно упала поддержка вступления в НАТО

На Украине заметно упала популярность курса на вступление в НАТО. Результаты опубликованы социологической группой "Рейтинг".
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Только 44% высказались за вступление в НАТО. До начала спецоперации опросы давали почти 60%. Еще 42% считают, что Украина должна продолжать сотрудничать с НАТО, но не становиться членом Альянса.

Поддержка создания военно-политического союза с Польшей и Великобританией, который недавно анонсировал Лондон, выросла до 85%. Историк Андрей Фурсов отмечает, что США уже поломали эти планы британцев.

О результатах пропаганды свидетельствуют такие цифры. Для 98% опрошенных Россия стала враждебной страной. При этом 74% выступают за прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращении военной спецоперации. Но более 90% уверены в военной победе над Россией. Также 77% верят, что дела на Украине движутся в правильном направлении.

Наиболее дружественными странами, согласно опросу, для жителей республики являются Польша, Литва, Великобритания и США.

Опрос был проведен 18 марта методом телефонного интервью с погрешностью не более 3%.

На днях глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сказал, что относительно нейтрального статуса Украины стороны в наибольшей степени достигли взаимопонимания. Спикер рады Руслан Стефанчук намекнул, что конституцию в этой части можно и изменить.

Теги: Украина, НАТО, опрос



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