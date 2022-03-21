В Югре отмечают день рождения мегионской нефти

21 марта – знаменательная дата в истории Ханты-Мансийского автономного округа. В этот день в 1961 году было открыто Мегионское месторождение.

Первая скважина, пробуренная на берегу протоки Баграс в Нижневартовском районе, дала старт новому этапу в развитии всего топливно-энергетического комплекса Западной Сибири.

Это событие положило начало и истории "Славнефть-Мегионнефтегаза", сообщили Накануне.RU в компании. За шесть десятилетий мегионские нефтяники внесли весомый вклад в укрепление промышленного потенциала Югры.

Сегодня "Мегионнефтегаз" внедряет инновационные и экосберегающие технологии добычи нефти и газа, а также выступает надежным партнером окружных властей в социальной сфере. Предприятие участвует в формировании цифровой образовательной среды, содействует развитию спортивной инфраструктуры, помогает благоустраивать города и поселки, способствует сохранению культурного наследия региона.

"21 марта – одна из тех дат, что навсегда вписаны в историю и нашей компании, и Югры, и отечественной нефтегазодобычи. Легендарные первопроходцы, открывшие путь большой нефти Среднего Приобья, заложили прочную основу для дальнейшего развития региона и отрасли. С тех пор многое изменилось: созданы эффективные технологии, усовершенствовано оборудование, достигнуты новые рубежи и сделаны яркие открытия. Но неизменными остаются фундаментальные ценности, позволяющие нам работать с максимальной отдачей. Уверен, что следующие поколения мегионских нефтяников с честью продолжат эту эстафету", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.