В Нижнем Тагиле скончался главный дирижер местной филармонии Владимир Капкан

На 66-ом году жизни скончался заслуженный работник культуры РФ, главный дирижер Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан. О трагедии на своей странице в соцсети сообщил глава города Владислав Пинаев.

"Его вклад в развитие культуры бесценен - Владимир Иванович был создателем филармонии в Нижнем Тагиле, руководил отраслью культуры, вернулся на сцену и жил искусством. Огромная потеря, соболезную родным и близким!" - написал градоначальник, добавив, что смерть наступила 20 марта.

Владимир Капкан родился 27 сентября в 1956 году, а уже в 1975 начал преподавать в музыкальной школе. В Нижнетагильском музыкальном училище он начал преподавать с 1979 года и более чем за 20 лет воспитал десятки молодых музыкантов.

По инициативе Капкана в 1993 году был создан уникальный коллектив - первый в России профессиональный филармонический оркестр гармоник. В 2005 году он встал во главе управления культуры администрации Нижнего Тагила, после чего в 2016 году покинул свой пост. Тогда же он и вошел в филармонию, став дирижером созданного им в 2009 году оркестра "Демидов-камерата".