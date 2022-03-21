СМИ: Аэропорт Шереметьево переводит в простой около 40% персонала

21 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Москва
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Аэропорт Шереметьево переводит в простой около 40% персонала

Московский аэропорт Шереметьево переводит в простой около 40% всего персонала.

В приказе гендиректора аэропорта Михаила Василенко говорится, что простой связан с причинами, "не зависящими от работодателя и работников" – это "критическое снижение пассажиропотока" на фоне санкций и закрытие воздушного пространства ряда стран.

По данным "Известий", в вынужденный простой переводятся и сотрудники офиса, и аэропортовых служб.

Издание подсчитало, что в простой могут отправиться 6-7 тыс. человек, тогда как аэропорт в целом обслуживают около 15 тыс. человек.

На прошлой неделе стало известно, что крупнейший аэропорт страны временно выводит из эксплуатации терминалы Е и D, а также третью взлетно-посадочную полосу. Также компания приостановила реализацию инвестпроектов и пытается сократить непроизводственные расходы.

"Для поддержания сбалансированной работы аэропорта руководство Шереметьево предприняло ряд управленческих решений: приостановлены инвестиционные проекты; существенно сокращены все непроизводственные расходы; перераспределены производственные ресурсы и оптимизированы технологические процессы; временно выведены из эксплуатации терминалы E и D и ВПП-3 до соответствующего восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций", - цитирует агентство "Москва" сообщение аэропорта.

Теперь производственная деятельность Шереметьево сосредоточена в северном терминальном комплексе (терминалы B и С).

С 15 марта закрыт подземный межтерминальный переход между комплексами, попасть из одного терминала в другой можно на поезде, курсирующем с интервалом в семь минут.

Теги: шереметьево, простой, аэропорт, сотрудники, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети