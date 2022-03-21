СМИ: Аэропорт Шереметьево переводит в простой около 40% персонала

Московский аэропорт Шереметьево переводит в простой около 40% всего персонала.

В приказе гендиректора аэропорта Михаила Василенко говорится, что простой связан с причинами, "не зависящими от работодателя и работников" – это "критическое снижение пассажиропотока" на фоне санкций и закрытие воздушного пространства ряда стран.

По данным "Известий", в вынужденный простой переводятся и сотрудники офиса, и аэропортовых служб.

Издание подсчитало, что в простой могут отправиться 6-7 тыс. человек, тогда как аэропорт в целом обслуживают около 15 тыс. человек.

На прошлой неделе стало известно, что крупнейший аэропорт страны временно выводит из эксплуатации терминалы Е и D, а также третью взлетно-посадочную полосу. Также компания приостановила реализацию инвестпроектов и пытается сократить непроизводственные расходы.

"Для поддержания сбалансированной работы аэропорта руководство Шереметьево предприняло ряд управленческих решений: приостановлены инвестиционные проекты; существенно сокращены все непроизводственные расходы; перераспределены производственные ресурсы и оптимизированы технологические процессы; временно выведены из эксплуатации терминалы E и D и ВПП-3 до соответствующего восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций", - цитирует агентство "Москва" сообщение аэропорта.

Теперь производственная деятельность Шереметьево сосредоточена в северном терминальном комплексе (терминалы B и С).

С 15 марта закрыт подземный межтерминальный переход между комплексами, попасть из одного терминала в другой можно на поезде, курсирующем с интервалом в семь минут.