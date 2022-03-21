21 Марта 2022
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Общество За рубежом
сланцевый газ, СПГ, танкер (2016) | Фото: forum.privet.com

В Турции считают, что СПГ не заменит Евросоюзу поставки российского газа

Сжиженный природный газ не заменит Европе российское сырье, пишет турецкое издание Anadolu.

Отмечается, что если страны Евросоюза используют все свои терминалы с максимальной мощностью, то эта инфраструктура сможет принять только 145 миллионов тонн сжиженного природного газа. Этот объем – только половина российских поставок российского природного газа в страны ЕС.

20 марта стало известно, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с эмиром Катара, подразумевающем возможность поставок СПГ в Германию, пишет Regnum.

Ранее против отказа ЕС от поставок углеводородов из России высказался канцлер Германии Олаф Шольц, он называл этот сектор "крайне важным" для европейской экономики, отметив, что продолжение импорта из России нефти и газа является "сознательным решением".

В начале марта Шольц заявил, что Германия уже начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей.

Теги: спг, европа, газ, россия



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