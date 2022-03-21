Суд в Челябинске оставил под арестом депутата Ершова, обвиняемого в даче взятки

Челябинский областной суд оставил под арестом депутата совета депутатов Курчатовского района Вячеслава Ершова, обвиняемого в даче взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сторона защиты просила назначить Ершову домашний арест, указывая на то, что он признал вину и не будет скрываться от следствия.

Ершов был задержан при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казенного учреждения. Как считает следствие, деньги были переданы за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации.

Напомним, в июне 2021 года депутаты ЗСО утвердили постановление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Челябинской области Вячеслава Ершова. Новым депутатам на довыборах был избран директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.