21 Марта 2022
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самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии (2016) | Фото: Накануне.ru

Самолет с застрявшими на Пхукете россиянами приземлился в Екатеринбурге

Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула на родину более 70 россиян, застрявших на тайском Пхукете.
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Ранее сообщалось, что около 4 тысяч туристов из РФ не могут покинуть Таиланд из-за того, что российские самолеты больше не летают за рубеж. Напомним, с 8 марта действует рекомендация Росавиации для авиакомпаний, предполагающая отказ от зарубежных рейсов на лизинговых самолетах. Из-за этого целый ряд авиаперевозчиков объявил о прекращении полетов за границу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня утром, 21 марта, в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился борт с уральскими туристами, а также отдыхавшими из Иркутска и Владивостока. Рейс выполнялся со стыковкой в Стамбуле, где авиакомпания предусмотрела для туристов ночевку в отеле.

Ранее сообщалось, что сейчас прорабатываются различные варианты, как вывозить из-за границы отечественных туристов. 17 марта вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил Накануне.RU, что всех застрявших за границей россиян вернут домой за две недели.

Теги: Пхукет, туристы, самолет, Екатеринбург



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Ранее 10.03.2022 10:36 Мск УАТ: Вариант вывоза туристов из-за границы бортами МЧС пока не рассматривается
Ранее 08.03.2022 17:40 Мск Тысячи российских туристов не могут покинуть Таиланд


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