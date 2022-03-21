21 Марта 2022
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Политика В России
депутаты, голосование, урна, бюллетень (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Кремль может рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре, - "Ъ"

Федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах в ряде регионов России в сентябре этого года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива исходит от самих глав регионов. Одной из причин называется то, что на выборы губернаторов нужно потратить достаточно большие средства, в том числе и бюджетные. В условиях непростой экономической ситуации руководству будет сложно их изыскать.

По другой возможной причине, на фоне спецоперации России на Украине сложно спрогнозировать на долгосрочный период ситуацию с безработицей, дефицитом продуктов питания и товаров, ростом цен. Все эти проблемы могут негативно сказаться на настроениях граждан и привести к непредсказуемому результату выборов.

В случае разрешения властей отказаться от прямых выборов, губернаторам, вероятнее всего, дадут возможность перейти в своих регионах на систему избрания депутатами заксобрания.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в текущем году. Как следует из рейтинга влияния губернаторов, составленном АПЭК, в их числе — главы Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской областей, Карелии и Марий Эл.

Главы Москвы, Чечни и Тульской области стали лидерами списка.

Теги: прямые выборы, губернаторы



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