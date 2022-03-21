В Екатеринбурге под колесами инкассаторского автомобиля погибла пенсионерка

В Екатеринбурге в результате ДТП на пер. Красный погибла пенсионерка. Ее сбил инкассаторский автомобиль "Фиат Дукато", когда женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, инцидент произошел около 16.00. Установлено, что машиной управлял 32-летний мужчина, который за 12 лет вождения привлекался за нарушение ПДД 5 раз. Результаты медицинского освидетельствования также показали, что водитель был трезв.

По его словам, двигаясь по переулку он увидел выбегающую из-за стоящего авто женщину (1941 г.р.) Несмотря на то, что меры к экстренному торможению были предприняты, наезда избежать не удалось.

На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, а также следственно-оперативная группа. Сотрудниками ГИБДД на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.