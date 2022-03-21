21 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП на пер. Красный, 15 (2022) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге под колесами инкассаторского автомобиля погибла пенсионерка

В Екатеринбурге в результате ДТП на пер. Красный погибла пенсионерка. Ее сбил инкассаторский автомобиль "Фиат Дукато", когда женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, инцидент произошел около 16.00. Установлено, что машиной управлял 32-летний мужчина, который за 12 лет вождения привлекался за нарушение ПДД 5 раз. Результаты медицинского освидетельствования также показали, что водитель был трезв.

По его словам, двигаясь по переулку он увидел выбегающую из-за стоящего авто женщину (1941 г.р.) Несмотря на то, что меры к экстренному торможению были предприняты, наезда избежать не удалось.

ДТП на пер. Красный, 15(2022)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. ЕкатеринбургаДТП на пер. Красный, 15(2022)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, а также следственно-оперативная группа. Сотрудниками ГИБДД на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

Теги: пенсионерка, инкассаторский автомобиль, Екатеринбург, ДТП



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