В Челябинске озеро Смолино окрасилось в зеленый цвет

В Челябинске вода в озеро Смолино окрасилась в зеленый цвет из-за уранина, который используется для поиска утечек на трубопроводах теплосетей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В ведомстве подчеркнули, что этот компонент абсолютно безопасен.

В Челябинске с 15 по 20 марта проводились проверки тепловых и внутридомовых сетей многоквартирных домов.

Вода с городской теплотрассы попала в ливневую канализацию, а после этого в озеро. В минэкологии напомнили, что мэрии города неоднократно выдавали предписание на отвод ливневой канализации от озера Смолино.