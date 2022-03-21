21 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
озеро Смолино, канализационные стоки, (2020) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Челябинске озеро Смолино окрасилось в зеленый цвет

В Челябинске вода в озеро Смолино окрасилась в зеленый цвет из-за уранина, который используется для поиска утечек на трубопроводах теплосетей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В ведомстве подчеркнули, что этот компонент абсолютно безопасен.

В Челябинске с 15 по 20 марта проводились проверки тепловых и внутридомовых сетей многоквартирных домов.

Вода с городской теплотрассы попала в ливневую канализацию, а после этого в озеро. В минэкологии напомнили, что мэрии города неоднократно выдавали предписание на отвод ливневой канализации от озера Смолино.

Теги: оезро, Смолино, уранин,



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