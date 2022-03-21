В США спрогнозировали сокращение экономики РФ в два раза из-за санкций

В США считают, что экономика РФ под давлением санкций сократится в два раза. Такое заявление сделал зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Он добавил, что "это санкции и трудности президента России Владимира Путина".

США, как и ЕС, намерены расширить санкции против России. По словам Сингха, в новый список могут попасть банковские организации, ранее не включенные в него, пишет Regnum. Чиновник добавил, что санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики", в основном нефти и газа.

Ранее в Белом доме заявляли о намерении исключить Москву из мировой экономики. Между тем, экономист Хенрик Мюллер в статье для немецкого журнала Spiegel предсказывает проблемы для доллара (а значит, и для США) из-за заморозки резервов ЦБ РФ.