21 Марта 2022
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Экономика За рубежом
Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

В США спрогнозировали сокращение экономики РФ в два раза из-за санкций

В США считают, что экономика РФ под давлением санкций сократится в два раза. Такое заявление сделал зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Он добавил, что "это санкции и трудности президента России Владимира Путина".

США, как и ЕС, намерены расширить санкции против России. По словам Сингха, в новый список могут попасть банковские организации, ранее не включенные в него, пишет Regnum. Чиновник добавил, что санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики", в основном нефти и газа.

Ранее в Белом доме заявляли о намерении исключить Москву из мировой экономики. Между тем, экономист Хенрик Мюллер в статье для немецкого журнала Spiegel предсказывает проблемы для доллара (а значит, и для США) из-за заморозки резервов ЦБ РФ.

Теги: экономика, россия, санкции, сша



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