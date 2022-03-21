На Среднем Урале экс-полицейского судят за нападение на инспекторов ДПС

На Среднем Урале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия к сотрудникам ДПС. В момент инцидента он сам был полицейским.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 7 августа прошлого года в селе Таборы: инспекторы остановили автомобиль под управлением обвиняемого, который по внешним признакам был пьян. Когда полицейские начали оформлять документы, водитель решил скрыться и применил насилие к двум инспекторам ДПС, которые попытались его остановить. В результате одному сотруднику был причинен вред здоровью средней тяжести, а второму – легкий вред здоровью.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в момент преступления нападавший сам являлся действующим сотрудником органов внутренних дел. Как отметили в прокуратуре, своей вины он так и не признал.

Сейчас его уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. За нападение на полицейских мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.