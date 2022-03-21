Екатеринбург накрыло снегом. ГИБДД предупреждает об опасности на дороге

Из-за циклонов, прорывающихся из акватории Северной Атлантики, в Екатеринбурге ближайшие дни ожидается снегопад, временами переходящий в дождь. Сегодня осадки будут идти целый день, из-за чего Госавтоинспекция уже успела предупредить горожан об опасной обстановке на дороге.

"Весна - сложная пора для автомобилистов. Перепады температур, таяние снега, заморозки, осадки могут негативно отразиться на дорожной обстановке.

Главной опасностью любого межсезонья является внезапная смена погодных и дорожных условий. Это требует от водителя не только соблюдения ПДД, но и опыта управления и внимательности. Особенно опасны поездки во время снегопада, поэтому поездки лучше перенести на более благоприятное время", - рассказали Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Там также добавили, что увеличение числа ДТП приходится именно на время снегопадов, а главной причиной является набор скорости, не соответствующий дорожным условиям.

Сотрудники ГИБДД предупредили автолюбителей о необходимости корректировки скоростного режима, а также об ограниченной во время осадков видимости. Нечитаемый госномер также может вылиться в штраф в размере 500 рублей, а если водителя уличат в нанесении на регистрационные знаки грязи специально для обмана дорожных камер, то ему грозит лишение водительских прав.



"Госавтоинспекция Свердловской области предостерегает от опасных маневров на дорогах в межсезонье и настоятельно рекомендует водителям двигаться со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям, заранее предупреждать других водителей о намерениях совершить повороты, избегать резких торможений", - отметили в Госавтоинспекции.

Особо осторожными следует быть и пешеходам: переходить дорогу нужно только в положенном месте, не выбегать внезапно на проезжую часть, а также использовать световозвращающие элементы. Сотрудники ГИБДД поясняют, что на заснеженной, мокрой или обледенелой дороге мгновенно остановить автомобиль невозможно.

Согласно информации Уральского Гидрометцентра, в понедельник температура воздуха днем составит 0 - плюс 2 градуса. Ожидается небольшой снег и ветер 5-10м/с. В ночь на вторник похолодает до минус 3-5 градусов, однако днем ожидаются все те же 0 - плюс 2 градуса. Существенных осадков также быть не должно. А вот в среду температура воздуха начнет подниматься уже с ночи - от минус 1-3 градусов до плюс 3-5 градусов днем. Тогда же горожане снова встретятся с мокрым снегом и порывами ветра до 15 м/с.