Жители Нижневартовска за три дня смели с полок магазинов годовой запас сахара

Жители Нижневартовска и ближайших муниципалитетов с 11 по 13 марта раскупили годовой запас сахара. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко во время брифинга для журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вот за эти дни населением был скуплен годовой запас. Ранее за год соответствующий объем реализовали", - отметил он.

При этом Кощенко отметил, что рафинад имеется в наличии практически в каждом магазине.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве произошла потасовка в супермаркете: люди подрались из-за отсутствия сахара. Россияне начали активно скупать его и другие продукты после введения санкций (из-за специальной операции РФ на Украине), обвала рубля и других кризисных явлений.