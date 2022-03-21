Из ЦБ уходит первый заместитель Набиуллиной

В Центральном банке России все же произошли кадровые изменения, правда не те, которые ожидались. Набиуллина остается, но уходит первый ее заместитель Сергей Швецов. Он работал в ЦБ с 1993 года, в текущей должности – последние 11 лет. Швецов курировал вопросы финансовых рынков и пенсионной реформы.

РБК отмечает, что уход Швецова связан с высказываниями о пенсионерах и публичной критикой его слов. "Было видно, что это происходит: после того как Швецов неудачно высказался по поводу пенсий, он фактически перестал выступать", - говорил один из источников. Швецов дал последнее интервью в августе 2021 года, с октября 2021 года не выступал на форумах и конференциях, не давал интервью.

Напомним, осенью 2021 года Швецов в Совете Федерации заявил, что помогать действующим пенсионерам "уже довольно поздно". "Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм", - заявил заместитель Набиуллиной. Ей, кстати, пришлось извиняться и оправдываться за высказывания подчиненного - она назвала выбранные Швецовым формулировки "крайне неудачными".