Совместный проект ТМК, Группы Синара и iKumena победил на конкурсе "Лучшее корпоративное видео 2022"

Фильм "Урал-патриоты", созданный при поддержке Трубной металлургической компании (ТМК) и Группы Синара, стал лауреатом ежегодного конкурса "Лучшее корпоративное видео 2022", который проводит Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Совместный видеопроект о Екатеринбурге, Свердловской области и предприятиях региона победил в номинации Branded documentary, сообщает пресс-служба ТМК.

Проект реализован к 20-летию ТМК и Группы Синара с целью популяризации Урала, отечественной промышленности и внутреннего туризма. Для создания фильма команда проекта за шесть дней преодолела более 1 тыс. км пути: изучила следы горнозаводских цивилизаций, прошла по маршрутам железных караванов, побывала в местах, где были основаны первые чугуноплавильные и железоделательные заводы.

В рамках проекта члены экспедиции посетили предприятия ТМК — Северский и Синарский трубный заводы (СТЗ и СинТЗ) и ознакомились с уникальным музейным комплексом "Северская домна", памятником уральской промышленной архитектуры XIX века. Участники проекта также побывали на самом современном машиностроительном предприятии России — заводе "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара –Транспортные Машины"), где в том числе производятся скоростные пассажирские электропоезда "Ласточка". Кроме того, съемочная группа посетила культурно-выставочный комплекс "Синара Центр", а также объекты, возведенные и реконструированные компанией "Синара-Девелопмент": принявший игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион "Екатеринбург-Арена", конгресс-центр в составе крупнейшего выставочного комплекса на Урале "Екатеринбург-ЭКСПО", строящуюся Деревню Универсиады-2023.

"История российской промышленности тесно переплетается с судьбами Урала, который на протяжении нескольких столетий является одной из опор российской экономики. В год 20-летия ТМК и Группы Синара нам важно было осмыслить эти истоки и показать связь между регионом и предприятиями, которые формируют его характер и дают ресурсы для дальнейшего развития. Поэтому в самом фильме речь идет не столько о наших производствах, сколько о становлении Урала как ведущего центра промышленного роста страны. Мы уверены, что этот проект станет одной из визитных карточек региона, будет способствовать укреплению его имиджа и привлекательности для туристов и бизнеса", – сказал директор по общественным связям и коммуникациям ТМК и Группы Синара Илья Житомирский.