21 Марта 2022
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Спорт
Даниил Медведев (2020) | Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теннисист Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира.

В обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев снова опустился на вторую строчку (8445 очков), пропустив вперёд серба Новака Джоковича (8465).

Даниил на минувшей неделе проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Напомним, что Медведев стал третьим в истории российским теннисистом, возглавившим мировой рейтинг у мужчин.

Теги: теннис, Даниил Медведев, рейтинг ATP, первая ракетка мира



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