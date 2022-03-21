Теннисист Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира.

В обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев снова опустился на вторую строчку (8445 очков), пропустив вперёд серба Новака Джоковича (8465).

Даниил на минувшей неделе проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Напомним, что Медведев стал третьим в истории российским теннисистом, возглавившим мировой рейтинг у мужчин.