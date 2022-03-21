21 Марта 2022
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Пенсионеры в медицинских масках (2021) | Фото: Накануне.RU

Россиян предупредили: пандемия COVID-19 еще и близко не закончилась

Власти Новосибирской области отложили решение об отмене обязательного масочного режима в регионе, прислушавшись к рекомендациям Роспотребнадзора. Ранее масочный режим был отменен в ряде регионов, например, в Москве и Подмосковье. Тем не менее, эксперты не считают, что с отменой противоэпидемических мер властям стоит торопиться.

Так, глава НИЦ им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург напомнил, что во многих странах начинается новая волна эпидемии, а в России пока и текущая не закончилась, ведь ежедневно только непосредственно от коронавируса умирает более 400 человек, передает РИА Новости.

Особое беспокойство вызывает Китай, где в последние дни суточная заболеваемость превышает 3 тыс. случаев, большинство из них локальные.  Подобные цифры в стране не фиксировали с начала 2020 года.

Теги: россияне, пандемия, новая волна, коронавирус



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