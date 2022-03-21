Российские магазины электроники стали отказываться от рассрочки и кредитов

Российские продавцы электроники отказываются от продажи товаров в рассрочку, а некоторые закрыли и продажи в кредит, пишет газета "Известия" со ссылкой на сотрудников ряда ретейлеров.

Так, приобрести электронику в кредит или рассрочку нельзя в магазине Apple re: Store, от рассрочек отказались и в "М. Видео — Эльдорадо".

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не исключил, что ждать возвращения рассрочек придется еще несколько лет. Стимулировать продажи таким способом для розницы стало рискованно, пояснил он. Дело в том, что они получают деньги от банков с задержкой, а из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданный товар в рублях может вырасти цене.

В конце февраля один из крупнейших российских ритейлеров бытовой техники и электроники DNS объявил о росте цен на 30% и закрыл продажи для юрлиц. Отмечалось, что повысить стоимость товаров могут и другие сети и продавцы. Также сообщалось, что следующие партии товара (если их удастся получить) будут стоить значительно дороже из-за падения курса рубля.

Аналитики оценили запасы электроники на складах продавцов на уровне одного-двух месяцев. Подорожание может составить около трети от текущих цен.