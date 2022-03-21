Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-схиигумену Сергию

В понедельник Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор по делу бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов).

Читайте также: Защита Сергия опровергла его участие в обрядах в Мавзолее

Напомним, в ноябре прошлого года Измайловский районный суд столицы приговорил Сергия к 3,5 годам колонии. Экс-схиигумена признали виновным по всем статьям обвинения – а именно в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

Прокуратура требовала приговорить Романова к четырем годам колонии. Своей вины отлученный от церкви бывший священник так и не признал.

Адвокаты Сергия подали апелляцию, которая поступила в Мосгорсуд. Сегодня, 21 марта, состоялось заседание, на котором данная жалоба была рассмотрена. Как сообщили защитники экс-схиигумена в своем Telegram-канале, в итоге приговор был оставлен без изменений.

Напомним также, что Николай Романов является фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы. Процесс по этому делу пока не начинался.