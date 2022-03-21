Власти Польши хотят утвердить право конфисковывать российское имущество в стране

Власти Польши хотят утвердить право конфисковывать российское имущество в стране. Об этом в интервью изданию "Wprost" заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Правительство встретится с оппозицией по ситуации на Украине. Как заявил Моравецкий, одной из тем, которые будут обсуждаться, станет конфискация российского имущества, находящегося в Польше. По его словам, работа над законом о защите Родины показала, что можно работать в унисон по принципиальным вопросам, что "поднимает настроение".

"На встрече мы хотели бы поднять вопрос о том, как Польша может заморозить и конфисковать российскую собственность, находящуюся в нашей стране. У нас есть несколько таких поместий. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такое действие, связанное с правами собственности, с другой, всё больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем проводить такие действия в нашей стране. Мы хотим провести его через сейм и решили, что оппозиция должна быть вовлечена в этот процесс. У нас нет российских яхт, но есть какая-то недвижимость и есть финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны перенять. В любом случае, наш лагерь категорически за это", - сказал он.