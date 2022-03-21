Екатеринбургский депутат помог семье вернуть деньги за отмененный в 2020 году отпуск

Семья из Екатеринбурга на протяжении двух лет не могла вернуть деньги за несостоявшийся из-за COVID-19 отпуск. Проблему удалось решить только после вмешательства депутата гордумы Алексея Вихарева, к которому и обратились супруги.

Как рассказал депутат в своем Telegram-канале, путевка в Турцию была куплена в марте 2020 года, а отправиться отдыхать семья с детьми и бабушкой должна была в июле. Планы подпортила эпидемиологическая ситуация и закрытие границ. Несмотря на то, что туроператор предложил отсрочить вылет по путевке, супруги настояли на аннулировании заявки на бронирование, расторжении договора и возврате денежных средств в размере 80 тыс. 300 рублей. Причиной послужила не только ситуация с коронавирусом, но и запрет на выезд мужа и всех его близких родственников.

"Требование супругов было абсолютно законным, но туроператор их не выполнил. Направил ему депутатский запрос. После этого деньги в полном объеме возвратили. Рад, что помог восстановить людям нарушенные права", - рассказал депутат.

Напомним, что недавно жительница Екатеринбурга также только через суд смогла добиться возврата денежных средств за несостоявшуюся поездку в Стамбул. В апреле женщина хотела отдохнуть в Турции, но после сообщения от оперштаба касательно коронавируса, приняла решение отменить поездку и забрать средства. С последним и возникли проблемы.

В самый разгар пандемии представители туроператоров заявляли, что жители Свердловской области смогут беспроблемно перенести или вовсе отменить запланированный отдых в связи с covid-обстановкой и вернуть денежные средства.