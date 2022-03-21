На заводе "СумыХимПром" на Украине произошла утечка аммиака

На заводе "СумыХимПром" в Сумской области Украины произошла утечка аммиака, сообщил глава областной администрации региона Дмитрий Живицкий. По его словам, зона поражения составила около двух с половиной километров. Он добавил, что угрозы для Сум нет. При этом сообщалось, что в опасной зоне может оказаться поселок Новоселица, который расположен по ходу движения воздушных масс.

На месте ЧП работают спасатели и аварийные бригады предприятия.

В выходные Минобороны РФ предупреждало об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе. Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Мизинцев сообщал, что в Сумах на химзаводе "СумыХимПром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город российских военных, передает РИА Новости.