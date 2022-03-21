21 Марта 2022
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Политика За рубежом
(2004) |

ЕС обсуждает пятый пакет санкций против России, включая нефтяное эмбарго

Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, передает Reuters. Кроме того, решается вопрос о возможности ввода нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Информацию об этом сообщил агентству высокопоставленный европейский дипломат.

Отмечается, что, несмотря на четыре этапа жестких санкционных мер, Россия "не изменила курс в отношении Украины".

Как утверждается, в санкционный список войдет "много новых имен", пишет Regnum.

15 марта стал известен список санкций, вошедших в так называемый четвертый пакет, сформированный странами ЕС. Вводят их, напомним, в ответ на проведение военной спецоперации РФ на Украине. Пакет состоит из двух частей: ограничений и персональных санкций. Под ограничения ЕС попал, в частности, бизнесмен Роман Абрамович.

Теги: ес, санкции, россия, украина



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