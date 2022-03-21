В ТЦ Екатеринбурга не осталось пунктов вакцинации от ковида

В Екатеринбурге закрылись все выездные пункты вакцинации от коронавируса, расположенные в торговых центрах.

Напомним, с 14 марта вакцинация против ковида в уральской столице проводилась всего в двух ТЦ – "Гринвич" и "Мега". В остальных торговых центрах такие пункты свернули.

"Решение принимали, ориентируясь на доступность для жителей города. В сегодняшних условиях прививочные кабинеты в поликлиниках вполне успешно справляются с проведением вакцинации", - пояснял главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Однако неделю спустя в городе решили закрыть все без исключения выездные прививочные пункты.

"Пункт вакцинации от COVID-19 в "Меге" завершает свою работу", - сообщили Накануне.RU в администрации торгового центра.

Это же подтвердили и в "Гринвиче". Там уточнили, что пункт вакцинации закрыт с сегодняшнего дня, 21 марта.

Таким образом, прививочные кабинеты в Екатеринбурге остались только в городских поликлиниках.

Напомним, ранее на Среднем Урале были отменены почти все COVID-ограничения. А еще совсем недавно свердловский вице-губернатор Павел Креков уверял, что в регионе не будут сокращать пункты вакцинации в торговых центрах.