В России появится общая система блокировки спама

Новая система блокировки спам-звонков и СМС может заработать в России к 1 июня.

По предварительным данным, абонент сотовой связи сможет оставить жалобу на рекламу, поступившую без его согласия, на сайте Федеральной антимонопольной службы или своего мобильного оператора.

В течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе. ФАС получает большое количество жалоб на спам. Как говорят эксперты, такая система будет эффективна, однако стоит проверять обращения, чтобы клиенты блокировали только авторов рассылок.

Для этого можно подключить анализ статистики звонков и робота-фильтра, пишут "Известия".

Напомним, телефонные аферисты прекратили свою активность на Среднем Урале после начала российской спецоперации на Украине. Об этом заявил руководитель отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь.