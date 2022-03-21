21 Марта 2022
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Экономика В России
Донецк, митинг, антимайдан, флаг России (2014) | Фото: Накануне.RU

В России могут расширить список системообразующих предприятий

Российские власти рассмотрят возможность расширения списка системообразующих предприятий.

Предполагается изменить критерии отбора так, чтобы в этот перечень можно было включить дизайн-центры "Байкал Электроникс" и МЦСТ. Это необходимо для помощи им перевести на китайские фабрики производство с TSMC (Тайвань), где оно стало невозможным из-за ограничительных мер, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке радиоэлектроники.

"Байкал Электроникс" и МЦСТ являются разработчиками российских процессоров Baikal и "Эльбрус", соответственно. Их производство до сих пор осуществлялось на TSMC. Однако после того, под санкции США попал высокотехнологичный экспорт в Россию, в том числе микроэлектроники, TSMC прекратила поставку чипов в Россию.

Напомним, собранные полностью из российских комплектующих компьютеры впервые выходят на розничный рынок.

В продаже уже появились устройства с отечественными памятью, накопителями, материнскими платами. В 2022 году в магазинах можно будет купить компьютеры с разработанными в России процессорами.

Теги: предприятия, Байкал Электроникс, Байкал Электроникс



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