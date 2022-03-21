21 Марта 2022
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Общество В России
кинотеатр, кресло (2017) | Фото: Mos.news

Киносети: цены на кинобилеты будут заморожены

Из-за роста стоимости большинства товаров и услуг в России подорожания билетов в кино не будет.

Кинотеатры сохранят докризисные цены не только на кинобилеты, но и на продукцию кинобаров. Об этом сообщили руководители пяти крупнейших киносетей страны – объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино", "Премьер-зала", "Каро", "Киномакса" и "Синема стар". В совокупности эти киносети занимают 31,5% рынка кинопроката по количеству кинозалов в стране.

Решение обусловлено тем, что поход в кино – один из наиболее популярных видов досуга у россиян.

Тем временем, резко возросли затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась на 80%, пишут "Ведомости".

Ранее кинотеатры России предупредили власти о риске ликвидации всей отрасли из-за жестких ограничительных мер против России.

Они просят поддержку у кабмина РФ.

Теги: кино, кинотеатры



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