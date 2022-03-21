СМИ: в топ-менеджменте "Аэрофлота" готовятся новые перестановки

В авиакомпании "Аэрофлот" продолжается замена высшего руководящего состава.

Ринат Асматуллов может занять пост заместителя гендиректора по стратегии вместо уволенного ранее Андрея Панова, а Николай Алтухов может стать заместителем по административному управлению вместо Василия Авилова.

Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники, решение может быть принято уже на этой неделе. Также планируется кардинально изменить распределение полномочий между всеми заместителями генерального директора. В настоящее время разрабатывается новая структура управления.

12 марта стало известно о том, что заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и покинул Россию.

Напомним, ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов якобы покинул Россию и не выходит на связь. В пресс-службе перевозчика опровергли эти слухи.