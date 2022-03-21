За месяц автомобили в России подорожали на 30–60%

Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с 21 февраля, с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР, выросли на 50–60%.

По словам автодиллеров, средневзвешенная (с учетом доли рынка) цена новой легковой машины за 2021 год выросла на 18% до 2 млн руб.

Несмотря на то, что 83% продаваемых в РФ легковых автомобилей местной сборки, в них по-прежнему велика доля зарубежных комплектующих, которые закупаются за валюту, пишут "Ведомости".

Напомним, в России поднимут порог стоимости автомобиля, после которого машина считается роскошной и требует уплаты "налога на роскошь" (повышающего коэффициента к налогу на транспорт), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.