21 Марта 2022
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Экономика В России
Цены на молоко (2021) | Фото: Накануне.RU

Ритейлеры: могут возникнуть сложности с поставками соков и молока

Поставки соков и молока в российские магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции.

Как сообщили два ритейлера и представитель крупного производителя продуктов питания, в настоящее время участники рынка фиксируют дефицит тетрапака и картона. Также наблюдаются сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.

По этой причине рассматриваются альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов. Возможные трудности с поставками тетрапака и пьюрпака (упаковка для молока, кефира и соков) ожидает, в частности, "Вкусвилл". Там заявили об ограничении на поставки импортного сырья, хотя сегодня все отгрузки поступают в штатном режиме. При этом компания уже начала тестировать отечественные аналоги, не уточнив какие, пишут "Ведомости".  

Напомним, птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца.

Традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой (в этом году она отмечается 24 апреля). Однако в нынешнем году стоимость на продукт выросла за полтора месяца, в рознице цены поднялись уже на 15-25%.

Теги: соки, молоко



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