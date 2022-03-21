21 Марта 2022
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Общество В России
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Telegram обогнал Whatsapp по аудитории в России

Мессенджер Telegram впервые обошел Whatsapp по размеру аудитории в России, став самым популярным приложением для общения в стране.

Отмечается, что сервис начал активно расти с 24 февраля. При этом доля мессенджера Viber с начала месяца снизилась. Кроме того, Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки

Рост популярности Telegram связан с ограничениями других платформ в России, пишут "Ведомости".

Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети Instagram на территории России. Также ведомство попросило суд признать американскую компанию Meta (в неё входят Instagram и Facebook) экстремистской организацией и запретить её деятельность в России.

Позже в России было анонсировано появление новой социальной сети. На смену заблокированному Instagram придёт "Россграм".

Теги: Telegram, Whatsapp, мессенджеры



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