Telegram обогнал Whatsapp по аудитории в России

Мессенджер Telegram впервые обошел Whatsapp по размеру аудитории в России, став самым популярным приложением для общения в стране.

Отмечается, что сервис начал активно расти с 24 февраля. При этом доля мессенджера Viber с начала месяца снизилась. Кроме того, Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки

Рост популярности Telegram связан с ограничениями других платформ в России, пишут "Ведомости".

Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети Instagram на территории России. Также ведомство попросило суд признать американскую компанию Meta (в неё входят Instagram и Facebook) экстремистской организацией и запретить её деятельность в России.

Позже в России было анонсировано появление новой социальной сети. На смену заблокированному Instagram придёт "Россграм".