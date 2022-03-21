Китайский посол отверг оказание Пекином военной помощи Москве

Пекин не оказывает Москве военную помощь.

Как сообщил в эфире CBS китайский посол в США Цинь Ган, Китай призывает к немедленному прекращению огня и дипломатическому решению конфликта. По словам дипломата, Китай не занимается поставками оружия и боеприпасов какой-либо из сторон. При этом Пекин отправляет продукты питания, медикаменты, спальные мешки и детское питание.

Китаевед Николай Вавилов рассказал о том, что Китай демонстрирует беспрецедентно высокую поддержку России в спецоперации на Украине, которую ранее не выказывал в отношении никакой другой страны.

Китай отказался считать действия России на Украине вторжением и воздержался от голосования в ООН по вопросу осуждения России, но это лишь вершина айсберга, отметил эксперт.