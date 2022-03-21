На здании ЮУЖД в Челябинске появилась буква Z

Большая буква Z появилась на фасаде многоэтажного здания Южно-Уральской железной дороги в Челябинске.

Кроме того, в здании железнодорожного вокзала включена подсветка в виде триколора.

В городе многоэтажные здания начали подсвечивать в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, в Минобороны наносят на российскую военную технику, задействованную в спецоперации на Украине, латинские буквы. Ранее министерство опубликовало фотографии в Instagram и дало пояснения. Так, в символе "Z" зашифрована фраза "За победу". Буква "V" означает выражение "Сила V (в) правде". Еще одна "V" значит "Задача будет выполнена". Эти символы стали фигурировать во многих флешмобах, которые проводят россияне.