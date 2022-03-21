21 Марта 2022
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Александр Лукашенко (2020) | Фото: Накануне.RU

Москва отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам

Погашение Минском обязательств по российским государственным кредитам отсрочено на пять-шесть лет.

Как заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам. Это, по словам главы Минфина, позволит не отвлекать основные ресурсы для погашения кредитов.

Часть освободившихся от отсрочки платежей по российским кредитам средств будет направлена на поддержку тех секторов экономики Белоруссии, которые позволят улучшить взаимную торговлю между государствами.

Россия до конца 2022 года выдаст Минску кредиты на $630–640 млн.

Напомним, в июне Белоруссия получила $500 млн в эквиваленте второго транша госкредита РФ на $1 млрд, сообщает Минфин России.

Теги: Белоруссия, кредиты



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Ранее 10.09.2021 00:01 Мск Белоруссия получит от России кредиты до $640 млн
Ранее 02.06.2021 16:10 Мск Белоруссия получила $500 млн второго транша госкредита РФ


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