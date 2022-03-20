В Югре официально завершились Паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт"

Победителем общего зачета стала команда России, которая завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете Игр заняла команда Белоруссии, завоевавшая 16 наград (5 золотых, 2 серебряные, 9 бронзовых). Третьими стали представители Армении (1-0-0).

Спортсмены состязались в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, следж-хоккее.

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков объявил Игры "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске закрытыми, сообщает ТАСС .





