Бастрыкин поручил проверить причастность пленных лидеров нацформирований к преступлениям против мирных жителей

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить лидеров националистических формирований и пособников СБУ, взятых в плен в украинском городе Изюм, на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следователи установят роль задержанных в преступлениях украинского режима, а также обеспечат полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц. При наличии оснований - незамедлительно решить вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, сегодня Росгвардия сообщила о взятии в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, а также о захвате важных документов.

В Росгвардии подчеркнули, что спецназовцы совершили воинский подвиг, форсировав реку Северский Донец во время операции по освобождению от украинских националистов города Изюм в Харьковской области. 40 бойцов представлены к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные в этом бою.