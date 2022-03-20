21 Марта 2022
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Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил проверить причастность пленных лидеров нацформирований к преступлениям против мирных жителей

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить лидеров националистических формирований и пособников СБУ, взятых в плен в украинском городе Изюм, на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следователи установят роль задержанных в преступлениях украинского режима, а также обеспечат полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц. При наличии оснований - незамедлительно решить вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, сегодня Росгвардия сообщила о взятии в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, а также о захвате важных документов.

В Росгвардии подчеркнули, что спецназовцы совершили воинский подвиг, форсировав реку Северский Донец во время операции по освобождению от украинских националистов города Изюм в Харьковской области. 40 бойцов представлены к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные в этом бою.

Теги: Бастрыкин, Росгвардия, СБУ, Изюм, пленные, лидеры нацформирований



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Ранее 20.03.2022 14:46 Мск В Росгвардии заявили о пленении в Изюме лидеров националистических формирований и пособников СБУ


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