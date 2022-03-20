В Минобороны РФ сообщили, что российские войска завершают разгром нацбатальона "Донбасс"
Подразделения российских вооруженных сил завершают разгром националистического батальона "Донбасс". Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
За день российские войска продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями ДНР блокировали с трех
сторон населенный пункт Сладкое.
Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов.
В настоящее время ведут бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными
пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.
Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских
вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка.
Уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, БМП и три автомобиля повышенной проходимости.
На направлении Новоселовка Вторая - подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.
За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники.
Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.