21 Марта 2022
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Армия и ВПК В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска завершают разгром нацбатальона "Донбасс"

Подразделения российских вооруженных сил завершают разгром националистического батальона "Донбасс". Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

За день российские войска продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями ДНР блокировали с трех
сторон населенный пункт Сладкое.

Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов.

В настоящее время ведут бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными
пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.

Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских
вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка.

Уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, БМП и три автомобиля повышенной проходимости.

На направлении Новоселовка Вторая - подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.

За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: нацбатальон Донбасс, Минобороны, спецоперация



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