20 Марта 2022
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European central bank (2019) | Фото: www.coindesk.com

Франция заморозила средства Центробанка Рф на сумму €22 млрд

Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму €22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

Сумма замороженных средств частных лиц, попавших под антироссийские санкции, составила €150 млн. Кроме того, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью "полмиллиарда евро", принадлежащая примерно 30 россиянам, а также задержаны две больших яхты общей стоимостью €150 млн.

"С тех пор, как мы впервые в истории Министерства экономики и финансов учредили центр, который объединяет усилия сотни сотрудников службы финансовой разведки TRACFIN, казначейства, таможни и Главного управления государственных финансов, мы смогли выявить и заморозить активы российских олигархов на общую сумму в €850 млн на территории Франции помимо €22 млрд ЦБ РФ", - приводит слова министра издание.

Он отметил, что заморозка недвижимости не равна ее отчуждению в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать с целью получения прибыли.

Теги: счета, активы, санкции, заморозка, Центробанк



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