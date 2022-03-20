20 Марта 2022
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Происшествия В России
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В центре Ярославля обрушилось дание магазина: один человек погиб, восемь пострадали

В центре Ярославля на пересечении Депутатской и Андропова произошло обрушение двухэтажного здания магазина. Пострадали восемь человек, один вв крайне тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

По информации властей, здание было закрыто и находилось на реконструкции. По предварительным данным, в результате проведения земляных работ произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий между первым этажом и подвалом.

"Внутри находились 14 рабочих. Один погиб, восемь человек госпитализированы (один в крайне тяжелом состоянии). Семье погибшего и семьям пострадавших окажем финансовую помощь. На месте работают оперативные службы. Под завалами никого нет", - говорится в сообщении властей региона.

Прокуратура Ярославской области начала проверку. Региональный главк СК РФ также начал доследственную проверку.

Теги: магазин, обрушение, здание, пострадавшие



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