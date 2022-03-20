В центре Ярославля обрушилось дание магазина: один человек погиб, восемь пострадали

В центре Ярославля на пересечении Депутатской и Андропова произошло обрушение двухэтажного здания магазина. Пострадали восемь человек, один вв крайне тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

По информации властей, здание было закрыто и находилось на реконструкции. По предварительным данным, в результате проведения земляных работ произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий между первым этажом и подвалом.



"Внутри находились 14 рабочих. Один погиб, восемь человек госпитализированы (один в крайне тяжелом состоянии). Семье погибшего и семьям пострадавших окажем финансовую помощь. На месте работают оперативные службы. Под завалами никого нет", - говорится в сообщении властей региона.



Прокуратура Ярославской области начала проверку. Региональный главк СК РФ также начал доследственную проверку.