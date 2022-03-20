Замкомандующего Черноморским флотом погиб в боях под Мариуполем

Замкомандующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий погиб под Мариуполем. Об этом в своем telegram-канале сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Андрей Палий родился в семье потомственных военных. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, специальность социальный психолог.

Был заместителем командира 4-й роты 2-го полка в Национальной гвардии Украины. Жил в Киеве. Имел украинское гражданство, в 1993 отказался служить Украине, не став принимать украинскую военную присягу и убыл на Северный флот. Проходил службу на эсминце "Бесстрашный", БПК "Очаков". В августе - сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.

Алтабаева отметила, что Севастополь понёс тяжёлую, невосполнимую потерю и принесла соболезнования родным Палия.

"Знала Андрея Николаевича лично. Офицер с большой буквы, мужественный защитник нашей Родины, преданный присяге и Военно-морскому флоту. Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-Герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчинённые. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру!" - говорится в сообщении.