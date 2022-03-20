Геращенко резко раскритиковала украинские власти, Арестович разразился бранью в ее адрес

Экс-вице-спикер Рады и соратница Петра Порошенко Ирина Геращенко резко раскритиковала действующие власти Украины за признание бесперспективности стремления в НАТО и готовность к нейтральному статусу республики. Она возмущена тем, что у Владимира Зеленского не были готовы к спецоперации России, а в день ее начала в повестке дня Рады стоял закон об игорном бизнесе, а не об армии.

Интересно, что Геращенко признала, что "украинские власти ничего не сделали для эвакуации хотя бы детей из Мариуполя и Волновахи".

"Мы сейчас не знаем, где наше правительство. И по какому праву они должны прятаться на Западной Украине, когда Украина горит? Где министр ветеранов? Где министр экономики? Где министр здравоохранения? Где министр образования? Где наше военное правительство, которое должно пахать, как украинская армия на передовой, а не комфортно пересиживать где-нибудь? С какого бункера производятся все эти правительственные брифинги? Они когда-нибудь выползают на улицу?" - возмущенно написала Геращенко в Facebook.

Также она заявила, что Ставка Верховного главнокомандующего, которую создал Зеленский, состоит из "лизоблюдов".

Ее однофамилец советник главы МВД Антон Геращенко возразил ей, что сейчас "не время раскачивать лодку" и у нее нет права критиковать власть, ведь Порошенко обещал закончить военный конфликт за несколько часов, но не создал ни одного производства боеприпасов.

Еще более резко ответил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович, который назвал сторонников НАТО "идолопоклонниками", хотя он "первый за НАТО". Он заявил, что давно предсказывал: "цена за вступление в НАТО - это большая война с Россией". И Порошенко, когда протаскивал эту норму в конституцию, знал об этом. Арестович разразился на своей странице в Facebook грязной нецензурной бранью на таких, как Ирина Геращенко, которые посмели критиковать Зеленского.

"Весь мир аплодирует Президенту, который поднял достоинство политического руководства нашей страны на уровень, где его никогда не было", - считает он.

Что касается НАТО, то он подчеркнул, что Альянс не оказал никакой конкретной помощи Украине.

"Ответьте себе на вопрос: что означает отсутствие приглашения Украины на экстренное совещание НАТО 26 февраля сего года - на третьи сутки активной фазы агрессии? Грузию и Молдову пригласили - нас нет", - написал Арестович.

Вчера спикер Рады Руслан Стефанчук намекнул, что из конституции могут убрать упоминание о стремлении Украины в НАТО.