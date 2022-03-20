В Росгвардии заявили о пленении в Изюме лидеров националистических формирований и пособников СБУ

Росгвардия сообщила о взятии в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, а также о захвате важных документов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Росгвардии подчеркнули, что спецназовцы совершили воинский подвиг, форсировав реку Северский Донец во время операции по освобождению от украинских националистов города Изюм в Харьковской области. 40 бойцов представлены к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные в этом бою.

"Военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов специального назначения, а также одного из СОБР Росгвардии ночью внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюм, захваченного националистическими формированиями, и стремительно овладели плацдармом. В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями Вооруженных Сил Минобороны РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Росгвардейцы приняли на себя основной удар боевиков, блокировали бандгруппы и нанесли серьезный урон живой силе и технике противника. Благодаря мужеству спецназа Росгвардии, а также их грамотным действиям, удалось отбить атаки и удержать плацдарм, сберечь жизни солдат и офицеров.