В Греции осквернили памятник воинам, павшим за свободу и независимость Греции

20 марта был осквернен памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Монумент посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена во время Второй мировой войны и сражались в греческих партизанских отрядах. Неизвестные желтой краской написали на памятнике название украинского националистического батальона и изобразили его символ.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, запросив необходимую для расследования информацию в Министерстве иностранных дел России.