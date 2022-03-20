20 Марта 2022
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Владимир Жириновский (2022) | Фото: инстаграм Владимира Жириновского / instagram.com/zhirinovskiy

В ЛДПР опровергают ухудшение состояние здоровья Жириновского

В ЛДПР опровергают информацию об ухудшении состояния здоровья лидера партии Владимира Жириновского.

"Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану", - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы фракции ЛДПР Александра Дюпина.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на свои источники сообщило, что политика якобы снова ввели в медикаментозную кому.

По данным канала состояние политика ухудшилось, якобы у Жириновского начался сепсис.

Напомним, Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в Центральную клиническую больницу.

18 февраля стало известно, что политику требуется операция, однако ее проведение оценивали как небезопасное. В марте в состоянии политика наблюдалась положительная динамика.

Теги: Владимир Жириновский, кома



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Ранее 20.03.2022 13:30 Мск СМИ сообщают, что Жириновского снова ввели в медикаментозную кому
Ранее 11.03.2022 11:14 Мск СМИ: Жириновский очнулся и изучает новости


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