В ЛДПР опровергают ухудшение состояние здоровья Жириновского

В ЛДПР опровергают информацию об ухудшении состояния здоровья лидера партии Владимира Жириновского.

"Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану", - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы фракции ЛДПР Александра Дюпина.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на свои источники сообщило, что политика якобы снова ввели в медикаментозную кому.

По данным канала состояние политика ухудшилось, якобы у Жириновского начался сепсис.

Напомним, Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в Центральную клиническую больницу.

18 февраля стало известно, что политику требуется операция, однако ее проведение оценивали как небезопасное. В марте в состоянии политика наблюдалась положительная динамика.