СМИ сообщают, что Жириновского снова ввели в медикаментозную кому

Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского снова ввели в медикаментозную кому, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

По данным канала состояние политика ухудшилось, якобы у Жириновского начался сепсис.

Напомним, Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в Центральную клиническую больницу.

18 февраля стало известно, что политику требуется операция, однако ее проведение оценивали как небезопасное. В марте в состоянии политика наблюдалась положительная динамика.